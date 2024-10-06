La Curva Fiesole agli ultras del Milan: "Ultras no business. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni"

Il messaggio della Curva Fiesole destinato agli ultras del Milan dopo gli ultimi scandali sul tifo organizzato rossonero

"Il nostro mondo non ammette interessi. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni. Vivere ultras, farlo per noi stessi. Ultras no business"

Questo il messaggio della Curva Fiesole diretto agli ultras del Milan che sono stati coinvolti nei recenti scandali che riguardano il business economico legato al mondo della curva con infiltrazioni legate alla malavita organizzata. A questi striscioni sono anche succeduti cori come: "Andate a lavorare" e "La rovina dell'Italia siete voi"

VLAHOVIC TRITATO DAI TIFOSI DELLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/vlahovic-si-mangia-il-gol-a-porta-vuota-i-tifosi-della-juventus-esplodono-ci-ha-gia-fatto-perdere-4-punti/271201/