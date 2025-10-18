Violenti scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: si registrano alcuni feriti e danni alle auto parcheggiate

Violenti scontri tra ultras del Pisa e del Verona si sono verificati poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 18 ottobre, a poche ore dall’inizio della partita in programma allo stadio “Arena Garibaldi”.

Il teatro degli scontri è stato via Piave, dove le due tifoserie si sono affrontate con bastoni, caschi e mazze. Sono state lanciate bombe carta, fumogeni. Il bilancio è di due tifosi del Verona feriti, con trauma cranico, ma non in gravi condizioni.

A differenza di quanto comunicato in un primo momento, nessun appartenente alle forze di polizia è rimasto ferito. Circa 200 i tifosi veronesi che sarebbero scesi alla stazione San Rossore per poi arrivare a piedi, senza scorta, in via Piave dove sono scoppiati i tafferugli con gli ultras del Pisa. Polizia e carabinieri arrivati in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini.

La situazione ha generato panico e paura tra i residenti, che hanno assistito impotenti alla violenza in strada. Molti commercianti hanno abbassato le saracinesche per proteggersi e mettere in sicurezza i propri locali. Si registrano danni alle auto parcheggiate. Le forze dell’ordine stanno procedendo a identificare i partecipanti agli scontri, con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza e dei video diffusi in rete. Lo riporta lanazione.it