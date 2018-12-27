Tifoso interista ucciso. E' morto investito da un van, negli scontri tra ultras prima di Inter-Napoli

E' morto il tifoso interista investito da un van di tifosi napoletani domenica sera, prima della partita Inter-Napoli a San Siro. L'uomo, 35 anni, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San...

E' morto il tifoso interista investito da un van di tifosi napoletani domenica sera, prima della partita Inter-Napoli a San Siro. L'uomo, 35 anni, era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo in gravi condizioni ed era stato operato per le ferite riportate. Negli stessi scontri altri quattro tifosi napoletani erano stati accoltellati: il più grave, un 43enne, colpito all'addome è stato ricoverato al Sacco. La rissa è avvenuta in via Sant'Elena, zona via Novara nei pressi dello stadio, circa un'ora prima della partita. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un agguato degli ultrà interisti agli avversari napoletani. L'investimento del tifoso deceduto sarebbe avvenuto intorno alle 19.30.