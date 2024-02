Ultras, la pazienza ora è al limite. Cori e striscioni contro tutti ma nessun attacco ad Italiano

La Nazione oggi in edicola parla dei diversi gruppi di ultras, ancora uniti in una linea comune: “Si spiegano (anche) così il confronto andato in scena al Viola Park alla vigilia della sfida con il Frosinone, i cori – il giorno successivo – di sostegno per Italiano (l’unico che, guarda caso, anche alla fine del derby non è finito nell’occhio del ciclone) e soprattutto le prime frizioni del tifo nei confronti del club, prima «canzonato» con lo striscione sul mito del frigo pieno esposto al Franchi due weekend fa e poi esortato a mettere mano al portafoglio. La sensazione, ad oggi, è che la misura all’interno della curva sia quasi colma. La pazienza, per tutti, ha un limite”.

