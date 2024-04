Calcio femminile, tifoso di casa entra in campo e sferra un pugno alla capitana ospite!

Montoro, provincia di Avellino, nona giornata del campionato di Serie C femminile: la partita tra Vis Mediterranea e Trastevere finisce 1-1, ma questo conta pochissimo, nulla. Il match è infatti caratterizzato da una maxi-rissa che scrive una delle peggiori pagine della stagione calcistica 2023-2024. In una partita nervosissima, il bilancio finale non è soltanto di sei calciatrici espulse dall’arbitro, ma anche di un’aggressione nei confronti di una giocatrice ospite da parte di un tifoso. I cartellini rossi sono stati sventolati dopo il triplice fischio proprio per la zuffa che si è scatenata tra le due squadre, ma a quel punto dalla tribuna è piombato uno dei sostenitori della Vis Mediterranea: si è avvicinato alla capitana del Trastevere, Alice Ferrazza, e l’ha colpita con un violento pugno al mento. L’uomo è già stato identificato dai Carabinieri. “Mai accaduto nulla di riprovevole sul nostro campo – ha commentato il presidente di casa Ivan Montefusco -, ci siamo sempre distinti per correttezza e sportività, ragione per cui condanniamo e disapproviamo ogni violenza“. Ovviamente sotto choc la squadra ospite, che commenta tramite le parole del presidente Pier Luigi Betturri: “Nella partita di ieri l’epilogo non poteva essere peggiore […]. La Vis Mediterranea vincerà anche il campionato, ma ha appeso sul proprio stendardo un gesto di obbrobrio infinito: la violenza degli uomini nei confronti delle donne dalla vita civile si è spostata anche sui campi di calcio. Spero che la giustizia sportiva e soprattutto quella ordinaria emettano delle sentenze esemplari in modo che la vittoria sportiva che verrà sicuramente conseguita dalla Vis Mediterranea appaia ancora più vergognosa e indegna“. “Ancora non ho parole per l’accaduto di ieri – ha scritto su Instagram Alice Ferrazza -, voglio soltanto ringraziare tutti per i tantissimi messaggi e per il sostegno. Certe cose non dovrebbero mai accadere, ma purtroppo ci troviamo ancora qui a parlarne”

Fonte gazzetta.it

Dal Sudamerica, Burdisso dirà addio alla Fiorentina ma non vuole tornare in Argentina