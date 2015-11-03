Notizie Calcio Femminile Fiorentina

Calcio femminile, tifoso di casa entra in campo e sferra un pugno alla capitana ospite!
22 aprile 2024 21:32
Bonansea: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci meritiamo la vittoria della Supercoppa"
10 gennaio 2021 15:14
Spadafora: "Prima dell'estate ci sarà una riforma generale che prevede anche il professionismo femminile"
24 maggio 2020 21:49
Commisso alza la voce anche negli USA: "MLS? Ci sono interessi che discriminano il calcio femminile"
13 marzo 2020 00:49
Parisi: "Ho dato la mia vita per il calcio, ora serve il professionismo e maggiori tutele per noi donne"
24 ottobre 2019 13:38
GIRELLI, SCUSACI. MA ADESSO NON FACCIAMO DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO
27 novembre 2018 23:33
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