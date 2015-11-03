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Notizie Calcio Femminile Fiorentina

Calcio femminile, tifoso di casa entra in campo e sferra un pugno alla capitana ospite!

22 aprile 2024 21:32

Bonansea: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci meritiamo la vittoria della Supercoppa"

10 gennaio 2021 15:14

Spadafora: "Prima dell'estate ci sarà una riforma generale che prevede anche il professionismo femminile"

24 maggio 2020 21:49

Commisso alza la voce anche negli USA: "MLS? Ci sono interessi che discriminano il calcio femminile"

13 marzo 2020 00:49

Parisi: "Ho dato la mia vita per il calcio, ora serve il professionismo e maggiori tutele per noi donne"

24 ottobre 2019 13:38

GIRELLI, SCUSACI. MA ADESSO NON FACCIAMO DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO

27 novembre 2018 23:33

La Juventus guarda a Firenze, Marotta: "Abbiamo deciso, ci sarà anche la Juventus femminile. Il motivo..."

20 maggio 2017 02:12

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