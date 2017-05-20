La Juventus guarda a Firenze, Marotta: "Abbiamo deciso, ci sarà anche la Juventus femminile. Il motivo..."

La decisione della Juventus di seguire la strada della Fiorentina. Il direttore generale bianconero Marotta spiega così la scelta

Il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, ha rilasciato tra le altre queste dichiarazioni in occasione dell’evento J1897 Member’s Day tenutosi allo Stadium: “In previsione c’è la creazione di una squadra femminile, l’esigenza nasce da due fattori: la Figc vuole sviluppare questo fenomeno e poi riceviamo tantissime richieste dalle bambine. Oggi, stagione 16/17, abbiamo già tre squadre di bambine che si allenano ad Orbazzano. A partire dall’anno prossimo avremo la prima classe superiore mista di tesserati bambini e bambine. Questo ci inorgoglisce anche come genitori. E presto, per continuare questa crescita, le bambine avranno bisogno di una prima squadra”.

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