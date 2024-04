Il Bologna umilia la Roma a casa sua. Tre gol e lezione di calcio di Thiago Motta a De Rossi

Il Bologna è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra di Thiago Motta nello scontro diretto contro la Roma ha vinto 3-1 e ha fatto un passo decisivo verso la qualificazione alla più importante competizione per club. Alla squadra emiliana serviva una grande prestazione e ha fatto anche di più perché ha vinto e convinto nella serata più attesa. Ha conquistato un successo decisivo e adesso ha una classifica che parla chiaro, che sorride al Bologna come mai negli ultimi anni: respinta la Roma a -7, rispedita l’Atalanta a -8. Numeri rassicuranti anche con una partita in più.

Che la serata potesse sorridere agli oltre tremila tifosi del Bologna presenti sugli spalti lo si era capito subito, dalla rovesciata di El Azzouzi che al 14esimo ha sbloccato la partita in maniera spettacolare. La squadra di Motta ha iniziato meglio, è apparsa fin da subito più in condizione, e dopo il vantaggio ha subito solo un grande spavento su un tiro di Paredes.

Il merito del Bologna è quello di non snaturarsi. Punge come un ape, vola come una farfalla. Ha sempre fatto la sua partita, ha accelerato e decelerato a suo piacimento. E ha colpito di nuovo nel finale di frazione con un gol di Zirkzee arrivato una manciata di minuti dopo una traversa colpita da Sealemaekers.

La miglior versione della Roma di De Rossi la si è vista nei primi 15 minuti della ripresa. La squadra giallorossa, stanca per i troppi impegni, è rientrata in campo con l’atteggiamento di chi non aveva più nulla da perdere. Un atteggiamento premiato col gol di Azmoun, centravanti iraniano che al 55esimo – tre minuti dopo il suo ingresso in campo – ha trovato la rete che ha dimezzato lo svantaggio.

Subito il gol, il Bologna ha avuto il merito di non perdere la lucidità. Tutt’altro. Ha atteso al varco la Roma e l’ha punita al primo errore della ripresa: ha sfruttato un errore di Dybala per permettere a Sealemaekers di presentarsi tutto solo davanti a Svilar e batterlo con un gol alla Totti. Col cucchiaio. Subito il terzo gol, la Roma è tornata a rituffarsi in avanti senza però creare occasioni di rilievo. Il Bologna nel finale ha difeso e poi gioito: il successo è pesantissimo, la Champions è (quasi) realtà. Lo riporta TMW

