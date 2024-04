Il Sassuolo non sarà più una “bottega cara” in Serie B: Berardi andrà via, ma non più per 40 milioni

Il Sassuolo gravita pericolosamente intorno alla zona retrocessione, soprattutto dopo aver perso lo scontro diretto con il Lecce nella giornata di ieri, con un pesante 0-3. Pessima prestazione per i neroverdi, che adesso faticano a non pensare alle conseguenze che potrebbero subire al termine di questa stagione a dir poco disastrosa. Come scrive TMW, per il club emiliano le ripercussioni potrebbero esserci anche in campo economico: il valore degli interpreti più importanti potrebbero calare vertiginosamente, costringendo il club a vendere ad un prezzo ben più basso da quello reale. Anche gli ex obiettivi viola sono da includere in questo scenario economico catastrofico: in primis Mimmo Berardi (Carnevali chiedeva 40 milioni per lui), che potrebbe fare le valigie tra i mugugni amari e rabbiosi della dirigenza neroverde, ma questa volta senza possibilità di opposizione; poi ci sarebbe anche Armand Laurentié, la cui valutazione oggi si aggirerebbe intorno ai 12 milioni. Stesso ragionamento vale per Pinamonti, per il quale i neroverdi hanno resistito a offerte da 20 milioni. La Fiorentina potrebbe finalmente sfruttare delle medesime circostanze per ottenere chi ha desiderato in passato, facendo, di fatto, un affare (anche se le condizioni di Berardi saranno da valutare per l’infortunio).

