Notizie Violenza Negli Stadi Fiorentina

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Sono stati arrestati 4 tifosi della Salernitana per aver fatto l'agguato ai tifosi della Fiorentina

23 aprile 2024 21:43

Calcio femminile, tifoso di casa entra in campo e sferra un pugno alla capitana ospite!

22 aprile 2024 21:32

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