Moratti attacca la Juve: “Dicono che abbiamo 19 Scudetti? Senza quello che hanno fatto saremmo a 25”

Massimo Moratti, storico presidente del Inter, intervistato oggi da La Gazzetta Dello Sport in occasione dello scudetto vinto da l’Inter non ha perso l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Juventus, queste le sue parole: “Dicono che l’Inter ha vinto 19 Scudetti? Senza quello che hanno fatto saremmo già a 25. Il derby è una cosa speciale e già all’andata avevamo capito che se l’Inter fa l’Inter non c’è partita, vincere la seconda stella prima del Milan è una bella cosa e considerando che è una somma di scudetti è un traguardo che sento anche un po’ mio.”

