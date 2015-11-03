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Notizie Moratti Fiorentina

Moratti: "Elkann ha chiamato Gravina? Ora la Juventus fa la vittima, ma la storia non li ricorda così"

16 febbraio 2026 11:10

Moratti attacca la Juve: "Dicono che abbiamo 19 Scudetti? Senza quello che hanno fatto saremmo a 25"

23 aprile 2024 11:28

Moratti: "Italiano potrebbe fare scherzi all'Inter, temo la Fiorentina. Ora hanno l'attacco"

02 settembre 2023 19:38

Moratti: "Vedo molto coinvolte le nuove proprietà. Commisso è un estroverso, viene dall'America"

08 maggio 2021 13:08

Taveggia svela un retroscena: "Nel '95 avevo strappato Batistuta alla Fiorentina poi Moratti fece saltare tutto"

15 aprile 2020 11:32

Moratti: "Capisco lo sfogo di Commisso, a noi succedevano cose ancora più strane..."

06 febbraio 2020 13:10

Sentite Tare: "Cuper mi voleva all'Inter, ma Moratti preferì prendere Batistuta perché voleva un nome"

02 marzo 2018 15:37

Moratti: "I Della Valle stanno cercando di allontanarsi dal mondo del calcio"

04 settembre 2017 22:31

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