Moratti: "Vedo molto coinvolte le nuove proprietà. Commisso è un estroverso, viene dall'America"
Massimo Moratti ha commentato le nuove proprietà straniere in Serie A ai microfoni di Radio Deejay
Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per commentare l'arrivo in Italia di molte proprietà straniere, commentando anche l'arrivo di Rocco Commisso alla guida della Fiorentina. Ecco le sue parole:
“Minor attaccamento? Ma no, le vedo coinvolte. Zhang rispetto a me è uno pacato, ma molto appassionato, così come Krause, il presidente del Parma. A Firenze c’è Commisso che mi sembra un estroverso, viene dall’America (ride, ndr)".
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