Moratti: “Italiano potrebbe fare scherzi all’Inter, temo la Fiorentina. Ora hanno l’attacco”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della partita che i nerazzurri affronteranno domani contro la Fiorentina, analizzando il mercato dei viola: “Hanno un centravanti che funziona e Italiano porta novità tattiche, ha carattere. Firenze non è una piazza semplice, ma la gente gli vuole bene ed ha ottenuto risultati non semplici. Per vincere gli è mancato l’attacco, quello è sempre ciò che manca. Ora lo dovrebbe avere”.

Moratti ha poi proseguito: “Io sono interista, quindi domani… Da Italiano però mi aspetto sempre degli scherzi, anche perché vincere con la Fiorentina, quando ero io presidente, era sintomo di buon campionato, altrimenti diventava difficile. Temo questa sfida. Centro sportivo? Con il tempo si vedono i vantaggi, i giovani vengono volentieri e tirati su in modo intelligente”. Lo riporta TMW.

