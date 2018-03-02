Sentite Tare: "Cuper mi voleva all'Inter, ma Moratti preferì prendere Batistuta perché voleva un nome"
Igli Tare, ds laziale, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport anche un aneddoto di mercato che coinvolge l’ex campione viola Gabriel Omar Batistuta: "Dopo l’incidente in auto con Sereni pensavo di av...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 15:37
Igli Tare, ds laziale, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport anche un aneddoto di mercato che coinvolge l’ex campione viola Gabriel Omar Batistuta: "Dopo l’incidente in auto con Sereni pensavo di aver toccato il fondo, di non poter più giocare. Invece sei mesi dopo mi voleva Cuper all’Inter. Corioni mi raccontò la telefonata di Moratti: ‘Lo so che mi servirebbe Tare, ma devo prendere un grande nome’. E prese Batistuta".