Moratti: "I Della Valle stanno cercando di allontanarsi dal mondo del calcio"

Massimo Moratti conferma: i Della Valle stanno uscendo dal mondo del pallone.

Presente a Coverciano in occasione della premiazione del "Trofeo Nereo Rocco" (un premio è toccato pure a lui questa sera), l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato brevemente anche dei Della Valle e della Fiorentina:

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I Della Valle? Non so se accettano un consiglio da me, però credo che sia già un po' di tempo che stanno cercando di defilarsi.

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