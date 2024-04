Il Franchi è uno degli stadi più vuoti della Serie A, la Fiorentina è 15° per tasso di riempimento dello stadio

Secondo la classifica stilata da Calcio e Finanza su la percentuale di riempimento degli stadi la Fiorentina è al 15° posto dietro anche realtà più piccole come Monza, Lecce e Frosinone e poco sopra al Sassuolo. Sicuramente influisce la chiusura della curva Ferrovia avvenuta a metà stagione che ha tolto ai tifosi la possibilità di comprare i biglietti in uno dei settori con i prezzi più bassi e che di fatto lascia vuoto un quarto dello stadio ogni Domenica. Per quanto riguarda la media spettatori la Fiorentina si classifica al 8° posto con una media spettatori di 29.809 spettatori per partita in Serie A, piazzandosi dietro tutte le big di A e al Genoa.

