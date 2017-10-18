Anche Elena Linari tra le eccellenze italiane: il difensore viola si aggiudica l'Italian Values Award

Anche Elena Linari, difensore della Fiorentina Women’s, risulta tra i vincitori della II edizione dell’Italian Values Award, riconoscimento ufficiale per l’Italia del World Values Day – Giornata Mondi...

Anche Elena Linari, difensore della Fiorentina Women’s, risulta tra i vincitori della II edizione dell’Italian Values Award, riconoscimento ufficiale per l’Italia del World Values Day – Giornata Mondiale dei Valori. Nato per riunire e le eccellenze italiane appartenenti a diversi settori, il Premio che celebra il coraggio, la passione, l’ambizione, l’impegno e tutti gli altri valori che hanno portato queste persone a diventare ciò che sono oggi. Elena Linari della Fiorentina Women’s rappresenterà il calcio in questa occasione così importante. Da segnalare che tra i premiati ci sono anche Filippo Magnini, Valentina Vezzali e Clemente Russo.