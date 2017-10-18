Torricelli: ''I terzini viola non fanno la differenza. La Fiorentina può tentare solo per l'ultimo posto in Europa League...''

Moreno Torricelli, ex difensore viola, parla a Lady Radio: “Contro la Juventus ho visto una gran bella Fiorentina, con tanta personalità e mi ha fatto davvero un’ottima impressione la squadra di Pioli...

Moreno Torricelli, ex difensore viola, parla a Lady Radio: “Contro la Juventus ho visto una gran bella Fiorentina, con tanta personalità e mi ha fatto davvero un’ottima impressione la squadra di Pioli. I terzini della Fiorentina? C’è carenza di terzini, non solo a Firenze, ma in tutte le squadre. I terzini viola non sono giocatori decisivi e non fanno la differenza, ma ci stanno nel gruppo viola. Ci vuole pazienza per vedere la vera Fiorentina, ma questa squadra si può giocare l’ultimo posto per l’Europa League, anche perché non ci sono altre squadre più forti dei viola”.