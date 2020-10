Chiesa sempre più vicino alla Juventus, regalato Douglas Costa al Bayern Monaco per risparmiare l’ingaggio

Douglas Costa lascia la Juventus. Lo annuncia Sky Sport in questi minuti, è stato raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco per un prestito secco dell’esterno brasiliano che andrà via dalla Juve nel giro delle prossime ore. Niente riscatto, un anno di prestito per il ritorno di Douglas al Bayern che si concretizzerà nelle prossime ore.

Gianluca Di Marzio parla così in diretta: “La Juve così completa le cessioni per arrivare a Federico Chiesa con la Fiorentina, l’accordo si avvicina. Douglas Costa va al Bayern, De Sciglio è promesso al Lione e così Chiesa è più vicino ai bianconeri”.

