Doppietta per Benatia. Clamoroso tracollo del Milan. Milan-Juventus 0-3
Da un altro calcio d'angolo, Mandukic trova lo specchio della porta colpendo di spalla: Donnarumma si fa sfuggire una presa facile e Benatia ne approfitta per il tap-in vincente: 3-0, doppietta del ma...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 22:13
Da un altro calcio d'angolo, Mandukic trova lo specchio della porta colpendo di spalla: Donnarumma si fa sfuggire una presa facile e Benatia ne approfitta per il tap-in vincente: 3-0, doppietta del marocchino. L'unico bianconero capace di mettere a segno due gol in una finale di Coppa Italia era stato Michel Platini