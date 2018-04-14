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VIDEO, Crozza ridicolizza così Buffon, la Juventus e Benatia per le parole del post Real Madrid

Maurizio Crozza, durante la sua trasmissione, ha commentato le proteste di Buffon, Benatia e di tutta la Juventus per il rigore concesso al Real Madrid: ecco il video:https://www.labaroviola.com/labar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 18:00
VIDEO, Crozza ridicolizza così Buffon, la Juventus e Benatia per le parole del post Real Madrid -
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Maurizio Crozza, durante la sua trasmissione, ha commentato le proteste di Buffon, Benatia e di tutta la Juventus per il rigore concesso al Real Madrid: ecco il video:

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