Benatia, diverbio social con tifoso viola: "Eri da squalificare per 10 giornate". Ma lui: "Non cerco di far male"

Medhi Benatia, difensore centrale della Juventus, si è preso sul social Instagram con un tifoso viola, dopo aver postato una foto che lo ritraeva esultante (con un leone alle sue spalle". "Usando i go...

Medhi Benatia, difensore centrale della Juventus, si è preso sul social Instagram con un tifoso viola, dopo aver postato una foto che lo ritraeva esultante (con un leone alle sue spalle". "Usando i gomiti sono tutti bravi, se giocavi altrove prendevi 10 giornate di squalifica" (in riferimento all'ultima partita vinta dai bianconeri a Cagliari, ndr) l'accusa del tifoso della Fiorentina. Benatia gli ha replicato così: "Hai ragione… Vai a guardare quante volte sono stato espulso io… Vai a guardare un po’ e capisci se sono uno che cerca di fare male".