Dall'Inghilterra: "Solomon vuole tornare al Tottenham, il giocatore sarebbe felice di avere De Zerbi"

Il giocatore viola è vicino ad un ritorno in Premier League con gli Spurs

Secondo quanto riportato da Football London, il futuro di Manor Solomon potrebbe incrociarsi nuovamente con quello di Roberto De Zerbi. L'esterno offensivo israeliano, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà del Tottenham, confida molto nella presenza del tecnico bresciano sulla panchina degli Spurs per potersi rilanciare e reinserire nelle rotazioni del club londinese in vista della prossima stagione. I due, d'altronde, si conoscono già molto bene per aver condiviso l'esperienza in Ucraina ai tempi dello Shakhtar Donetsk, e il calciatore è convinto che i metodi di De Zerbi siano l'ideale per ritrovare la forma migliore. Al contrario, sembrano ormai azzerate le possibilità di una sua permanenza alla Fiorentina: nonostante un avvio di stagione promettente in maglia viola, un infortunio ne ha pesantemente condizionato il rendimento e la continuità, spingendo il club toscano a escludere un riscatto a fine campionato e sancendo il suo imminente ritorno in Premier League.