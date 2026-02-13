13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:25

De Paola attacca De Zerbi: "Sapientone, si pompa da solo. Cosa ha vinto? Niente. Mi ha stufato"

13 Febbraio

De Zerbi

"De Zerbi? Ogni volta che parla dà lezioni di vita"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio in merito a vari temi, tra cui la Fiorentina e i suoi problemi in difesa. Ecco le sue parole.

La Fiorentina fa qualche scemenza in difesa, con Comuzzo e Pongracic. E’ quello che dà delle insicurezze alla Viola. Io vedo favorito il Como”.

Un pensiero su De Zerbi, accostato alla Fiorentina

Cosa ha vinto finora? Zero. Deve fare di più. I santoni e i sapientoni li voglio vedere all’atto pratico. Chi si erge a sacerdote delle spiegazioni di vita non mi piace, mi ha stufato. Non è che viene troppo pompato, è lui che si pompa. Ogni volta che parla, dà lezioni di vita”.

