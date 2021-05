L’allenatore del Sassuolo ed ex giocatore del Napoli, De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro l’Atalanta. Non esclude la possibilità di andare alla Fiorentina o in un altro club.

Queste le sue dichiarazioni: “Il discorso è chiaro, ho parlato con i giocatori. I giornalisti scrivono che ho firmato qua e là, però ho detto a loro che i primi a saperlo saranno loro, insieme alla mia società, per correttezza e riconoscenza, è una cosa che a me non manca. Ci può essere anche la possibilità che vada via ma non è una questione di non dirlo per fare sì che i calciatori tirino fino alla fine, i giocatori sono seri per andare avanti con me o senza di me, non dipende da questo, sarò io il primo a dirlo però non su un sito, non sarà uno scoop perché i segreti non ce ne sono, a me piace fare la cosa in maniera chiara e corretta”.

