Dovellini: “Fiorentina intrigata da Da Zerbi. Rinnovo Vlahovic? Non è come Chiesa…”

Matteo Dovellini, giornalista de La Repubblica, ha fatto il consueto punto della situazione in esclusiva a Labaro Viola, queste le sue parole:

1) Con le vittorie del Cagliari si alza la quota salvezza, pensi possano bastare 4 punti per la tranquillità oppure ce ne vogliono di più?

Nelle ultime giornate può accadere di tutto, quindi meglio non fare alcun calcolo. La Fiorentina dovrà conquistare la salvezza in trasferta tra Bologna, Cagliari e Crotone.

2) Qual è la squadra sotto la Fiorentina su cui bisognerebbe fare la corsa?

Sicuramente il Benevento, che tra calendario e qualità della rosa è sicuramente la squadra che più potrà andare in difficoltà.

3) Capitolo nuovo allenatore, qualcuno dà De Zerbi come grande favorito mentre qualche altro parla ancora di Gattuso, qual è la verità?

La verità è che senza salvezza matematica, sono tutti discorsi che poi volano via. Gattuso in questo momento sta riflettendo anche su altre proposte, anche all’estero. De Zerbi piace e la Fiorentina punta a un tecnico emergente che voglia affermarsi in un ciclo che inevitabilmente dovrà riportare entusiasmo a Firenze. Finché non sarà raggiunta la salvezza, però, impossibile stringere e arrivare al dunque.

4) Rinnovo Vlahovic, ci sono delle novità?

Su Vlahovic nessuna novità. Al di là dell’aumento dell’ingaggio, conterà il progetto tecnico e quello della Fiorentina è direttamente collegato alla scelta dell’allenatore che la dirigenza ancora non può approfondire come vorrebbe. Ritrovarsi a fine stagione col contratto da rinnovare e con tante società pronte a fare follie per Vlahovic, non è la situazione migliore per la Fiorentina. Ma Commisso sa cosa deve fare e ha un ottimo rapporto col calciatore. Non dovrà verificarsi un altro caso Chiesa e il presidente ha tutte le armi per riuscirci.

