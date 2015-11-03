Notizie Dovellini Fiorentina

Dovellini: "Accordo di fatto sul rinnovo Vlahovic-Fiorentina: manca l'intesa sulla commissione"
26 luglio 2021 22:40
Dovellini: "Gattuso ha chiesto e ottenuto dalla Fiorentina sintonia totale sul mercato. Ribery? Credo resti"
25 maggio 2021 22:41
Dovellini: "Fiorentina intrigata da Da Zerbi. Rinnovo Vlahovic? Non è come Chiesa..."
30 aprile 2021 22:06
Dovellini: "Iachini andò via e fu salutato sui social. Juric piace a Pradè. Commisso, serve rivoluzione"
26 marzo 2021 19:10
Dovellini: "Sfogo Prandelli? Non è facile essere in discussione e sapere che andrai via. Stallo Vlahovic"
15 marzo 2021 13:12
Dovellini: "Ribery non è arrabbiato con Prandelli. Pradè potrebbe restare. Rinnovo Vlahovic fermo"
06 marzo 2021 17:14
Dovellini: "Non è escluso che Prandelli resti. Rinnovo Vlahovic più vicino, Pezzella a rischio"
12 febbraio 2021 21:13
Dovellini: "La colpa non è di Prandelli. Possibili colpi a fine mercato. Cessioni? Occhio a Kouamè e Pulgar"
22 gennaio 2021 22:12
Dovellini: "Occhio alla cessione di Callejon. Gomez un sogno. Ancora incerto il futuro di Pradè"
08 gennaio 2021 16:14
Dovellini: "Pradè, decisione dopo gennaio. Milik vuole una big, no alla Fiorentina. Occhio a Piatek"
03 dicembre 2020 13:31
Dovellini: "Commisso senza filtri. Pulgar sarà rilanciato. Tutti i nazionali negativi al tampone"
20 novembre 2020 14:24
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