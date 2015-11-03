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Notizie Dovellini Fiorentina

Dovellini: "Accordo di fatto sul rinnovo Vlahovic-Fiorentina: manca l'intesa sulla commissione"

26 luglio 2021 22:40

Dovellini: "Gattuso ha chiesto e ottenuto dalla Fiorentina sintonia totale sul mercato. Ribery? Credo resti"

25 maggio 2021 22:41

Dovellini: "Fiorentina intrigata da Da Zerbi. Rinnovo Vlahovic? Non è come Chiesa..."

30 aprile 2021 22:06

Dovellini: "Iachini andò via e fu salutato sui social. Juric piace a Pradè. Commisso, serve rivoluzione"

26 marzo 2021 19:10

Dovellini: "Sfogo Prandelli? Non è facile essere in discussione e sapere che andrai via. Stallo Vlahovic"

15 marzo 2021 13:12

Dovellini: "Ribery non è arrabbiato con Prandelli. Pradè potrebbe restare. Rinnovo Vlahovic fermo"

06 marzo 2021 17:14

Dovellini: "Non è escluso che Prandelli resti. Rinnovo Vlahovic più vicino, Pezzella a rischio"

12 febbraio 2021 21:13

Dovellini: "La colpa non è di Prandelli. Possibili colpi a fine mercato. Cessioni? Occhio a Kouamè e Pulgar"

22 gennaio 2021 22:12

Dovellini: "Occhio alla cessione di Callejon. Gomez un sogno. Ancora incerto il futuro di Pradè"

08 gennaio 2021 16:14

Dovellini: "Pradè, decisione dopo gennaio. Milik vuole una big, no alla Fiorentina. Occhio a Piatek"

03 dicembre 2020 13:31

Dovellini: "Commisso senza filtri. Pulgar sarà rilanciato. Tutti i nazionali negativi al tampone"

20 novembre 2020 14:24

Dovellini: "La Fiorentina vuole 14 milioni subito per Pedro. Riscatto Cutrone? Difficile. Occhio a Milik"

13 novembre 2020 14:58

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