Dovellini: "Accordo di fatto sul rinnovo Vlahovic-Fiorentina: manca l'intesa sulla commissione"
Matteo Dovellini ha parlato della situazione legata al rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic
Matteo Dovellini, firma de la Repubblica, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic attraverso un Tweet apparso sul suo profilo Twitter. Ecco le sue parole:
"Sul rinnovo di Vlahovic. La Fiorentina, come accaduto con Mendes quando Gattuso è stato per breve periodo allenatore, ha deciso di proseguire la sua battaglia contro le super commissioni ai procuratori. Per Dusan accordo di fatto su tutto, manca l'intesa sulla commissione"
Di seguito il Tweet apparso sul profilo Twitter di Matteo Dovellini.
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