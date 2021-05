Bucchioni: “De Zerbi dirà addio al Sassuolo, o va ad allenare lo Shaktar oppure la Fiorentina”

Questo quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW sulla questione nuovo allenatore della Fiorentina:

“De Zerbi non ha ancora incontrato Carnevali per salutarsi e dirsi addio, i neroverdi potrebbero anche presentargli un piano per la Uefa, ma è probabile invece che decida di andare allo Shakhtar dove lo aspettano per mettere la firma sul contratto già pronto o di rimanere in Italia e allora c’è la proposta della Fiorentina. Italiano è visto come il sostituto naturale per dare continuità a un modo intelligente di fare calcio, spettacolare e moderno, basato sulla valorizzazione dei giovani e relative plusvalenze” ha concluso De Zerbi.

