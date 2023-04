Aquilani: “Le parole di De Zerbi mi riempiono d’orgoglio. Mi ha dato tante idee per la squadra”

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani ha giocato contro i pari età della Roma per la finale di Coppa Italia Primavera. Nel pre-partita il tecnico dei Viola ha parlato a Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni:

“Conoscete bene questa finale, si potrebbe ribattezzare Coppa Aquilani la Coppa Italia:

Essere qui ancora una volta è una grande soddisfazione, è sempre molto difficile perché è una competizione importante e ci arriviamo con un nuovo ciclo. Davanti avremo una squadra molto forte, ma siamo consapevoli della nostra forza. Manca l’ultimo pezzettino, ma la Roma è candidata a vincere. Cercheremo di fare il massimo e giocarci le nostre carte.

Sarà una partita speciale per te:

Sicuramente sì, anche perché mi rivedo un po’ in questi ragazzi e nella Roma ho trovato tante persone che c’erano già quando ero in Primavera io. Il calcio ci ha portato a questa sfida, io mi trovo bene con la Fiorentina e daremo il massimo pur sapendo che davanti abbiamo una squadra importante. In gara secca dovremo essere bravi a sfruttare gli episodi e gestire la tensione.

De Zerbi ha detto che sei uno dei migliori in circolazione per il futuro:

Per me lui è un punto di riferimento da tanto tempo e oggi è uno dei migliori al mondo. Mi ha dato tante idee con le sue squadre, trasmettendomi emozioni che cerco di portare anche io in campo. Mi riempie d’orgoglio questa sua affermazione.”

KOKORIN VUOLE TORNARE ALLA FIORENTINA