“Ho parlato con un collaboratore di De Zerbi, mi continuano a ripetere che Dodò è un campione”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno del giocatore finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro la Roma, vale a dire Dodò, queste le sue parole:

“Ho parlato con un collaborato di De Zerbi che adesso è in Inghilterra, mi continuano a ripetere che Dodò è un campione, probabilmente il lungo stop lo ha condizionato e lo abbia ingolfato. Vi riporto quello che mi è stato detto da chi lo conosce bene, io penso che lui abbia delle qualità e che dobbiamo aspettarlo, anche se le cose per ora non sono andate bene. La Fiorentina adesso sta provando con il gioco a sopperire alle lacune tecniche”

