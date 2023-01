La Juventus ci ha già ripensato, se arriva offerta per Vlahovic lo vende già a gennaio, c’è l’Arsenal

Una settimana importante, tra campo e mercato. In casa Juventus tutti aspettano Dusan Vlahovic, che a causa degli infortuni non gioca una partita ufficiale in bianconero dal 25 ottobre. L’attaccante serbo, che è ancora il migliore realizzatore della stagione con 7 gol, gli stessi di Arek Milik, settimana scorsa è tornato ad allenarsi con il gruppo, l’obiettivo è tornare a disposizione per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica prossima alle 20.45. Ad Allegri manca un riferimento offensivo in grado di fare la differenza sottoporta, che possa aiutarlo a centrare l’obiettivo, ovvero chiudere tra le prime quattro in campionato.

Vlahovic è al centro della Juventus, a meno che arrivi un’offerta che possa cambiare tutto. Chelsea e soprattutto Arsenal, che perso Mychajlo Mudryk, cerca un rinforzo in attacco. Da Torino sono disposti a parlarne, la punta serba non è incedibile, ma per portarlo via prima del 31 gennaio serve un investimento superiore ai 100 milioni di euro. Altrimenti resterà almeno fino a giugno. Lo riporta calciomercato.com

