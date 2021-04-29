Galli: "Cragno al posto di Drago? Anche lui esce molto poco, è bene che si sappia subito"

Giovanni Galli ha parlato di De Zerbi e della porta della Fiorentina

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato come di consueto ai microfoni di Lady Radio:

“Può essere un’idea giusta quella di De Zerbi, ma se per caso arrivasse lui, l’importante è, alla seconda partita che non va bene, non cominciare subito a rompergli i marroni. Cragno al posto di Drago? E’ un ragazzo che ha fatto un percorso importante. Tra le sue caratteristiche però non ci sono le uscite alte. E siccome Dragowski è stato accusato spesso da questo punto di vista è bene che si sappia subito”.

LAUDISA: "VLAHOVIC NON SEMBRA AVERE INTENZIONE A PROLUNGARE. GATTUSO NON VERRA'"

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