De Zerbi attacca Lirola: "Non ti voleva nessuno, sono stato l'unico a credere in te e mi ringrazi così?

Dopo la sconfitta a Reims per 3-1, lo scorso week-end, nel centro di allenamento dei marsigliesi si sono vissute ore molto calde, secondo la ricostruzione fornita da L'Equipe.DeZerbi ha tenuto tutti i...

Dopo la sconfitta a Reims per 3-1, lo scorso week-end, nel centro di allenamento dei marsigliesi si sono vissute ore molto calde, secondo la ricostruzione fornita da L'Equipe.

DeZerbi ha tenuto tutti in ritiro, annullando i due giorni previsti di riposo e annunciando dure sedute di allenamento. Dopo le proteste per il ritiro si è andati vicini alla rottura. "Oggi non vi alleno", avrebbe detto De Zerbi alla squadra, lasciata allo staff tecnico.

Il quotidiano rivela anche di un acceso confronto tra l'allenatore italiano e Pol Lirola. Sorpreso a ridere in mensa, l’allenatore italiano lo avrebbe affrontato duramente: "Volete farmi fallire? E allora falliremo tutti assieme. Nessuno nel club ti voleva qui la scorsa estate, io sono stato l’unico a credere in te. E questa sarebbe la tua ricompensa?" Lo riposta Sportface.com