Viviano: "Ringrazio Commisso ma qualcuno dovrebbe aiutarlo. Causa difficoltà? La conferma di Iachini"
Le parole di Emiliano Viviano ai microfoni di Stadio Aperto
Emiliano Viviano, grande tifoso Viola ed portiere del Karagumruk, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Sicuramente non si sono ottenuti i risultati previsti, vuol dire che qualche errore c'è stato. Io speravo un po' meglio all'inizio, ma era prevedibile: si era confermato un allenatore che aveva fatto bene ma non era stato confermato tra la piena convinzione di tutti. Si capisce dove si è sbagliato".
GATTUSO "È grande allenatore, andate a vedervi cos'ha fatto, compreso quest'anno a Napoli dove molto probabilmente finirà 3°. Una roba egregia, con tutti gli infortuni che ha avuto. Al Milan pure stava facendo un miracolo con la Champions, e poi alle spalle ha trent'anni di carriera con cui potrebbe pure dare un aiuto alla famiglia Commisso. Io lo ringrazio per i soldi che ha speso e ricordo dov'eravamo quando ci hanno lasciati i Della Valle, ma magari qualcuno può dargli una mano nel farlo".
DE ZERBI "Il fatto che non sia considerato fra i top in Serie A fa riflettere. A parte che sono un suo amico, però so che per esempio tra l'anno scorso e questo qualche grande squadra italiana l'ha cercato e ha declinato. Siccome è molto, molto intelligente so che la sua sarà una scelta molto ponderata".
VERONA 85'-SAMPDORIA 91"Queste realtà saranno sempre meno presenti? Lo dite a me, che sono tifoso della Fiorentina... So che sarà quasi impossibile, ma voglio avere il diritto di sognare che possa succedere. Questo è lo sport, il Leicester in fondo è successo pochi anni fa, l'Atalanta non ci sta andando poi così lontana. Sono anche mezzo bresciano e faccio fatica a parlarne troppo bene, ma mi andate a vedere per favore budget e risultati? Per rimanere in tema, per me spendono meno della Fiorentina. Lavorano bene, se le cose vanno così magari tra due anni potranno investire di più".
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