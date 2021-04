CorSport, De Zerbi potrebbe essere l’artefice del rinascimento della Fiorentina. Juric…

La Fiorentina resta concentrata sul presente, con la salvezza da sancire aritmeticamente ma il futuro non è affatto un’incognita. I dirigenti del presidente Commisso non si sono fermati un attimo. Gli step sono già fissati: c’è da battezzare quello che sarà l’allenatore della rinascita, e su questo De Zerbi oggi al Sassuolo nonostante il pressing dello Shakhtar soluzione affascinante pare in vantaggio sugli altri. C’è da ricominciare e De Zerbi ha lo status ideale per trasformarsi nell’artefice del rinascimento fiorentino. Fin qui ha sempre viaggiato con accordi annuali e anche in questa direzione la sintonia pare forte, magari lavorando su un’opzione per la seconda.

In lizza resta sempre anche Ivan Juric, il croato che era stato vicinissimo alla panchina viola l’estate scorsa prima che il club decidesse di continuare il proprio percorso con Iachini. Sarebbe invece solo una suggestione forse definitivamente tramontata quella di Gattuso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TORNA BONAVENTURA CONTRO IL BOLOGNA DAL 1′ INSIEME A PULGAR E AMRABAT. FUORI ANCORA CASTROVILLI