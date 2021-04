Torna Bonaventura contro il Bologna dal 1′ insieme a Pulgar e Amrabat. Fuori ancora Castrovilli

Da oggi per Beppe Iachini saranno prove di formazione. A centrocampo torna Bonaventura e torna tra i titolari: con Pulgar e Amrabat al momento sicuri di un posto, a star fuori toccherebbe a Castrovilli però mancano ancora tre sedute ed è presto per le certezze. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

