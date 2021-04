CorSport, Dragowski, la Fiorentina punta al prolungamento: sirene italiane ed estere per lui

Il contratto di Dragowski scade nel giugno 2023 e sulle sue tracce si stanno mettendo diversi operatori di mercato, italiani ed esteri. In molti gli hanno messo gli occhi addosso in alcuni tornei sparsi per l’Europa. Sulle sue tracce ci sono i tedeschi del Borussia Dortmund, qualche inglese ma anche le due romane di Serie A potrebbero essere interessate, in particolare i giallorossi sono gli ultimi ad essersi inseriti. A fine stagione a Firenze è atteso Kulesza, l’agente di Dragowski e allora sarà il momento di parlare di prolungamento, offerte eventuali e richieste. Per il club viola la missione è puntare dritto sul prolungamento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, DE ZERBI, LA FIORENTINA È TORNATA ALLA CARICA: L’ALLENATORE RICHIEDE DI PORTARE I SUOI FEDELISSIMI