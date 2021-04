Gazzetta, De Zerbi, la Fiorentina è tornata alla carica: l’allenatore richiede di portare i suoi fedelissimi

Roberto De Zerbi è sempre più attratto dalle proposte dello Shakhtar Donetsk (riflettendo anche sul progetto della Fiorentina). Il contatto più recente con il tecnico di Brescia è quello della Fiorentina, che ha preso atto del raffreddamento nel dialogo con Gattuso. Quel matrimonio dato ormai per fatto appare prossimo alle lettere d’addio. Così Commisso e Barone sono tornati alla carica con l’ambizioso De Zerbi. Gli approfondimenti tecnici sono stati avviati, con le relative richieste di giocatori con precise caratteristiche. L’allenatore vuole un portiere abile nel gioco coi piedi, un centrale difensivo capace di manovrare, un trequartista ed un’ala. Per intendersi lui porterebbe con sé Consiglio, Chiriches (o Marlon), Djuricic e Boga. A Firenze questo scenario non appare di facile attuazione, visto che La Rosa viola è imperniata su giocatori con caratteristiche differenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

