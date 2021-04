CorSport, Ribery riflette sul rinnovo a ribasso: occhio alla Lazio, è pronta allo sgambetto

Nella mente di Ribery. A 38 anni l’attaccante francese cerca un posto fisso e riflette sulla proposta di rinnovo della Fiorentina. Commisso non vuole rinunciare alla sua stella e leader dello spogliatoio e gli ha proposto un altro anno di contratto con una parte variabile dello stipendio legato a obiettivi. La parte fissa scenderebbe in maniera importante, più o meno dimezzata rispetto all’attuale ingaggio da 4 milioni, con l’aggiunta di bonus in base al rendimento. Mentre in casa viola c’è grande fiducia in una risposta positiva, Franck ha ricevuto qualche altro ammiccamento. La Lazio pensa allo sgambetto e a regalarsi Ribery nella sua probabile ultima stagione in Italia. E non è la sola insidia. Sono quindi giorni decisivi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

