Commisso alza la Coppa Italia: “Firenze merita ogni anno una Coppa, orgoglio per la Fiorentina”

Ha alzato la Coppa Italia di persona il patron della Fiorentina Rocco Commisso, che a fine partita ha parlato ai microfoni di Sportitalia, queste le sue parole: “La terza Coppa Italia consecutiva, questo è un orgoglio per Firenze e per la Fiorentina. Firenze merita ogni anno una una Coppa. Non è merito mio, io sono un normale spettatore, hanno fatto tutto i ragazzi, il merito è di Aquilani e dei ragazzi. Aquilani? Mi piacciono gli allenatori emergente, è bravo”

GATTUSO MAI CONTATTATO DALLA FIORENTINA, TRATTATIVA AVVIATA CON DE ZERBI