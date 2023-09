Maxime Lopez e quella volta in cui De Zerbi rivelò a Vacca su Whatsapp dove lo avrebbe fatto giocare

Maxime Lopez è l’ultimo colpo della Fiorentina per il centrocampo, arrivato in viola con la formula del prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto a 9 milioni. Lopez è esploso con De Zerbi al Sassuolo, il centrocampista francese classe 1997 si è consacrato in serie A a suon di ottime prestazioni. De Zerbi, prima di prenderlo al Sassuolo, aveva chiesto al suo ex giocatore ai tempi del Foggia, Antonio Vacca, un parere sul calciatore.

A rivelarlo è stato proprio Vacca, centrocampista attualmente al Foggia, che ha lavorato con De Zerbi al Foggia nel 2016. Il classe 1990 ha pubblicato una story su Instagram: uno screenshot di una conversazione Whatsapp proprio con l’allenatore del Sassuolo, relativa a Maxime Lopez.

“Guardalo un po’, dimmi se lo vedi bene nella mia squadra”

“Nonostante non sia una bestia ha forza, frequenza di passo e poi tecnicamente è evidente. Fa il trequarti?”

“No lo voglio far giocare con Locatelli a due”

Questo lo screen della conversazione

LE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO