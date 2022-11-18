De Zerbi parla di Duncan: "A Sassuolo amava giocare a piede invertito. In questo modo c'è più spazio"

Roberto De Zerbi è stato l'allenatore di Duncan quando giocava con la maglia del Sassuolo, ne ha parlato ieri a Sportitalia

Nel corso della sua intervista a Sportitalia, Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo e adesso al Brighton, ha parlato anche di Duncan, oggi alla Fiorentina, queste le sue parole: "Nel mio calcio utilizzo le mezzali a piede invertito perché si trovano con uno spazio più ampio quando entrano in possesso di palla. A Sassuolo avevo Duncan, amava giocare a piede invertito"

IL RETROSCENA DI ESPN SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/retroscena-nico-gonzalez-espn-scrive-stiramento-sulla-cicatrice-dellinfortunio-in-fiorentina-inter/192907/