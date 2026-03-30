Di Marzio: “Tottenham, De Zerbi valuta un contratto di 5 anni. Ore decisive per il sì”

Tra i nomi accostati alla futura panchina della Fiorentina figurava anche quello di Roberto De Zerbi: dopo l’addio al Marsiglia, una parte della tifoseria viola aveva iniziato a sognare il suo arrivo....

Tra i nomi accostati alla futura panchina della Fiorentina figurava anche quello di Roberto De Zerbi: dopo l’addio al Marsiglia, una parte della tifoseria viola aveva iniziato a sognare il suo arrivo. Uno scenario che però rischia di restare tale. Nella giornata di ieri, infatti, il Tottenham ha esonerato Igor Tudor mentre la squadra è ancora coinvolta nella lotta per la salvezza.

Nel corso delle scorse ore, Roberto De Zerbi ha dato apertura a valutare l'offerta del Tottenham. Gli Spurs hanno proposto un contratto di 5 anni all'ex allenatore di Marsiglia e Brighton, che non avrebbe voluto entrare in corsa, ma il pressing della società inglese è stato molto forte. La società ha già offerto garanzie relativamente alla possibilità di costruire una squadra forte e competitiva per le prossime stagioni. Le prossime ore saranno decisive per il sì definitivo dell'allenatore italiano, che potrebbe quindi tornare in panchina solo pochi mesi dopo la fine dell'esperienza con il Marsiglia. Lo riporta Gianluca Di Marzio.