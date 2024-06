Criscitiello rivela: “De Zerbi verso la panchina del Marsiglia, gradisce la destinazione. Parti vicinissime”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha rivelato con un post sul proprio profilo X che Roberto De Zerbi sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore del Marsiglia. De Zerbi, un grande sogno di molti tifosi della Fiorentina, ha da poco salutato il Brighton, con cui ha raggiunto una storica qualificazione in Europa League. Secondo Criscitiello, l’allenatore italiano gradisce molto la destinazione francese, dato che considera l’approdo in Ligue 1 un ulteriore step in avanti per la propria carriera. Per questo, le parti sembrano molto vicine a raggiungere un accordo definitivo, che porterebbe De Zerbi ancora una volta lontano dalla sua Italia. Questo il post del direttore di Sportitalia:

ESCLUSIVA: DE ZERBI- MARSIGLIA VICINISSIMI Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime. #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 13, 2024

ZANIOLO PREFERISCE L’ATALANTA