De Zerbi nel mirino della Fiorentina in estate? Paratici lo monitora da tempo

Da oggi Roberto De Zerbi è ufficialmente un allenatore sul mercato. L’Olympique Marsiglia, a tre giorni dalla pesante sconfitta contro il PSG, ha comunicato la fine del rapporto con il tecnico brescia...

Da oggi Roberto De Zerbi è ufficialmente un allenatore sul mercato. L’Olympique Marsiglia, a tre giorni dalla pesante sconfitta contro il PSG, ha comunicato la fine del rapporto con il tecnico bresciano, ringraziandolo per la dedizione e il secondo posto conquistato nella stagione 2024/25.

Il futuro di De Zerbi potrebbe delinearsi al termine della stagione: difficilmente subentrerà a campionato ormai inoltrato. Dopo esperienze in Ucraina, Inghilterra e Francia, resta da capire se vorrà continuare all’estero o tornare in Italia, cinque anni dopo l’addio al Sassuolo.

Tra le possibilità in Serie A, la Fiorentina è uno dei club che potrebbe guardare con interesse a De Zerbi, in vista di un eventuale rilancio del progetto tecnico in estate. Paratici segue il profilo del tecnico bresciano da tempo, rendendo l’ipotesi di un approdo in viola concreta se il club deciderà di puntare su una nuova guida per il futuro.

I viola non sono però gli unici club interessati a De Zerbi: secondo il portale, occhi puntati anche su Napoli, Lazio, Bologna e persino Juventus. Lo riporta TuttomercatoWeb.