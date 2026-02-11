Pizzigoni sui rumors De Zerbi-Fiorentina: “Paratici lo voleva anche al Tottenham; perchè no?”

Il giornalista Carlo Pizzigoni ha parlato a Radio Firenze Viola dei rumors che vedono accostare il suo amico Roberto De Zerbi come possibile allenatore della Fiorentina della prossima stagione.

Ecco il pensiero del giornalista sulla fattibilità dell’operazione con il tecnico che ha risolto il contratto che lo legava all’Olympique Marsiglia.

“Lo vedrei bene. Uno dei suoi maggiori estimatori è Fabio Paratici, ha provato più volte a portarlo al Tottenham e un nuovo tentativo potrebbe farlo. A lui piacciono le piazze calde, Marsiglia l’aveva scelta per questo, Firenze non è da meno”.

Sull’eventuale sostituzione immediata di Vanoli:

“Tutto dipende dal tipo di progetto che gli si pone davanti. Prospettive, idee future, investimenti, rosa… sono tante le variabili da seguire, ma di certo con Paratici ci sono grosse possibilità di arrivo di un allenatore forte. Se lo chiamasse e gli presentasse un programma ambizioso, perché no?”.

Sulle chances salvezza:

“La rosa è evidentemente superiore alle altre contendenti. Il problema mentale lo credevo superato ultimamente, ma col Torino sono rimasto scioccato. Ha concesso il pareggio e fa male, ma ancor più male fa la sensazione del ritorno di quel tipo di paura. Sembrava alle spalle, ma la Fiorentina deve tornare sul pezzo”.