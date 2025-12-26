26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:18

De Rossi rivela: “La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma”

De Rossi rivela: “La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma”

26 Dicembre · 17:01

L'ex giocatore giallorosso ed ora mister del Genoa è intervenuto per svelare un aneddoto sul suo passato da calciatore

A Dazn è intervenuto l’ex centrocampista giallorosso e ora tecnico del Genoa Daniele De Rossi per parlare del suo finale di carriera: “Sapevo che sarebbe finita e mi sono preparato dopo essere stato presente all’addio di Francesco Totti perché sapevo che sarebbe capitato pure a me. Avevo molta paura per quello ho parlato con lui e mi ha aiutato perché smettere non è facile, quindi ho cercato un aiuto da tutti poi c’è stato il covid e non capivo cosa stesse succedendo perché avevo finito col calcio poi insieme non potevo più vedere nessuno ed è stata durissima. De Zerbi mi voleva al Sassuolo così come Vincenzo Montella alla Fiorentina però ho rifiutato sempre perché amo la Roma e non la volevo sfidare.”

