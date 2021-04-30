Repubblica, Commisso vuole un allenatore emergente: De Zerbi, Juric e Italiano sono i tre nomi

Commisso ha dato un possibile identikit del nuovo allenatore della Fiorentina

Commisso mercoledì dopo la finale di Coppa Italia primavera a forse dato un piccolo indizio per quanto riguarda il futuro della panchina viola una battuta ai microfoni di Sportitalia con il sorriso sulle labbra, sul gradimento per gli allenatori emergenti. Insomma un possibile identikit peraltro in linea con i movimenti degli ultimi tempi. Dalle indicazioni si capisce che la Fiorentina sarebbe intenzionata a puntare su un tecnico che ha voglia di crescere e quindi ecco che la rosa almeno in Italia è ristretta ora a De Zerbi, Juric e Italiano. Ci sarebbe anche Gattuso ma la pista si è un po’ raffreddata. De Zerbi è salito molto nelle quotazioni calcio brillante ma anche tanta qualità nel gruppo la Fiorentina ci sta pensando ma il Sassuolo spera di trattenerlo. Poi c’è Juric non è un segreto che l’anno scorso prima della conferma di Iachini ci fosse un discorso avviato. Poi tutto si è fermato e lui ha rinnovato con il Verona. Per cui in caso di addio al club gialloblù ci sarebbe anche la necessità di arrivare a una risoluzione. L’altra soluzione è rappresentata da Italiano anche lui riesce a far esprimere al meglio i suoi giocatori. Lo scrive Repubblica.

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